Тело 45-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире 10 июля. Погибшая проживала вместе с дочерью и малолетним внуком, сообщает УСК по Гомелькой области .





По подозрению в совершении преступления задержаны 25-летняя дочь погибшей и ее 26-летний приятель.

Предварительно установлено, что убийство произошло в ночь с 7 на 8 июля. Тело убитой подозреваемые спрятали на балконе в шкафу. По версии следствия, основной мотив преступления — личные неприязненные отношения.

Возбуждено уголовное дело.