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"Тело спрятали на балконе". По подозрению в убийстве 45-летней гомельчанки задержана ее дочь

17.07.2017 12:26 — ЧП | Tut.by  
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Тело 45-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире 10 июля. Погибшая проживала вместе с дочерью и малолетним внуком, сообщает УСК по Гомелькой области.


По подозрению в совершении преступления задержаны 25-летняя дочь погибшей и ее 26-летний приятель.

Предварительно установлено, что убийство произошло в ночь с 7 на 8 июля. Тело убитой подозреваемые спрятали на балконе в шкафу. По версии следствия, основной мотив преступления — личные неприязненные отношения.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Предварительно установлено, что убийство произошло в ночь с 7 на 8 июля. Тело убитой подозреваемые спрятали на балконе в шкафу.

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