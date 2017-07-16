СК: Тело убитой гомельчанки несколько суток пролежало в шкафу

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Гомельские следователи устанавливают обстоятельства убийства 45-летней гомельчанки, тело которой с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в шкафу на балконе, сообщили в СК.

Предварительно установлено, что убийство произошло в ночь с 7 на 8 июля, тело на балконе квартиры, где она проживала с дочерью и внуком, было обнаружено через несколько дней.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны дочь убитой 1992 года рождения и ее приятель 1991 года рождения", — сообщили Sputnik в понедельники в УСК по Гомельской области.

Там отметили, что после убийства тело с множественными ножевыми ранениями спрятали на балконе в шкафу. Основной версией данного убийства следователи считают неприязненные отношения

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор доказательств, отметили в УСК.