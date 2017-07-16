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ЧП в турецком парке аттракционов – погиб взрослый, трое детей ранены

17.07.2017 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Один взрослый погиб, еще трое детей пострадали в результате аварии в парке аттракционов в турецком городе Киршехир, сообщают местные СМИ.

ЧП в турецком парке аттракционов – погиб взрослый, трое детей ранены
© Pixabay
Более 20 человек пострадали из-за ЧП на аттракционе в Мадриде

Инцидент произошел на американских горках: вагонетка с детьми упала с высоты пяти метров на мужчину, который погиб на месте от полученных травм. Его сын и еще двое детей, вместе с которыми он катался на аттракционе, были доставлены в больницу.

Эксперты выясняют причины аварии. Правоохранители задержали двоих сотрудников — менеджера и оператора аттракциона. В настоящее время парк закрыт для посетителей.

Напомним, на минувших выходных аналогичное ЧП произошло в Мадриде. На американских горках в испанской столице столкнулись два состава. В результате травмы получили более 30 человек, среди которых были дети. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вагонетка упала с пятиметровой высоты на отца одного из катавшихся на аттракционе детей.

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