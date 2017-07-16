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Тело мужчины найдено на чердаке коттеджа в Островецком районе

17.07.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти 47-летнего мужчины, тело которого было обнаружено на чердаке одного из домов в Островецком районе, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном комитете судебных экспертиз.

Тело мужчины найдено на чердаке коттеджа в Островецком районе
© Фото: СК Беларуси
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По факту управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). 

"Вечером 14 июля в одной из деревень Островецкого района на чердаке дома был обнаружен не подававший признаков жизни 47-летний мужчина с видимыми телесными повреждениями", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что прибывшие на место медики констатировали его смерть. 

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству причастен 23-летний житель соседней деревни: по предварительным данным, он избил мужчину во время застолья.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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