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Тело мужчины найдено на чердаке коттеджа в Островецком районе
17.07.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти 47-летнего мужчины, тело которого было обнаружено на чердаке одного из домов в Островецком районе, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном комитете судебных экспертиз.
© Фото: СК Беларуси
По факту управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).
"Вечером 14 июля в одной из деревень Островецкого района на чердаке дома был обнаружен не подававший признаков жизни 47-летний мужчина с видимыми телесными повреждениями", – сказали в комитете.
Там также уточнили, что прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству причастен 23-летний житель соседней деревни: по предварительным данным, он избил мужчину во время застолья.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
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В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
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