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Женщина-водитель на Mazda разгромила хлебную лавку в Березе

17.07.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Легковой автомобиль Mazda, за рулем которого находилась женщина, разнес хлебную лавку в Березе (Брестская область).

ДТП в райцентре произошло днем в понедельник в Северном городке.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина Mazda влетела в хлебный ларек и застряла там.

В результате ДТП никто не пострадал, а 23-летняя виновница аварии с места происшествия скрылась.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, а 23-летняя виновница аварии с места происшествия скрылась.

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