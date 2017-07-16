Женщина-водитель на Mazda разгромила хлебную лавку в Березе

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Легковой автомобиль Mazda, за рулем которого находилась женщина, разнес хлебную лавку в Березе (Брестская область).

ДТП в райцентре произошло днем в понедельник в Северном городке.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина Mazda влетела в хлебный ларек и застряла там.

В результате ДТП никто не пострадал, а 23-летняя виновница аварии с места происшествия скрылась.