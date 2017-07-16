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Крупную партию героина задержали в Гомеле

17.07.2017 16:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Гомеле жителя деревни Березки (Гомельский район) с 16 граммами героина, сообщили в Гомельском областном управлении Государственного комитета судебных экспертиз.

Крупную партию героина задержали в Гомеле
© Фото: ГТК
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Сверток с порошком белого цвета был обнаружен сотрудниками милиции при личном досмотре задержанного — мужчина уже давно находился в поле зрения сотрудников наркоконтроля.

"В настоящее время в отношении задержанного него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в понедельник ГКСЭ.

По словам собеседников агентства, задержанный уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование, отметили в правоохранительных органах.

Там также сообщили, что задержание происходило вечером на улице Добрушской в районе областной психиатрической больницы.

"Изъятое у задержанного вещество сразу же было направлено в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области на исследование", — уточнили эксперты.

По их словам, героин относится к разряду "тяжелых", особо опасных наркотиков с высокой скоростью развития зависимости и с большими врачебными сложностями при лечении.

В зависимости от длительности употребления наркотика и других факторов ломка наступает уже через несколько часов после приема последней дозы и продолжается при лечении — от 3 до 15 дней, при отсутствии такового, этот период существенно возрастает, отметили эксперты.

По их словам, 16 граммов данного вещества считается крупной партией, это почти 120 доз.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Задержание наркокурьера, у которого изъято около 120 доз "тяжелого" наркотика, произошло рядом с областной психбольницей.

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