Украинка лишилась на границе недекларированных $115 тыс.

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Сотрудники таможни обнаружили у гражданки Украины, ехавшей из республики на родину, крупную сумму незадекларированной валюты, сообщили Sputnik в понедельник в Брестской таможне.



© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej Польская таможня: белорус спрятал в своей Audi Q7 сигарет на $5 тысяч

Женщину задержали 15 июля в ПТО "Верхний Теребежов": она ехала в качестве пассажирки микроавтобуса Mercedes-Benz и заявила, что у нее нет наличных, которые подлежат декларированию.

"В ходе таможенного досмотра среди ее вещей обнаружен полиэтиленовый пакет с бумажными конвертами, в которых находилось 39100 долларов США, свыше 50000 евро и более 1,1 миллиона российских рублей", – сообщили в таможне.

Там также рассказали, что всего в долларовом эквиваленте у женщины при себе было более 115 тысяч.

В отношении гражданки было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда), валюту у нее изъяли. Женщине в качестве максимального наказания грозит до пяти лет лишения свободы.