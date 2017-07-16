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Украинка лишилась на границе недекларированных $115 тыс.

17.07.2017 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Сотрудники таможни обнаружили у гражданки Украины, ехавшей из республики на родину, крупную сумму незадекларированной валюты, сообщили Sputnik в понедельник в Брестской таможне.

Украинка лишилась на границе недекларированных 5 тыс.
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
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Женщину задержали 15 июля в ПТО "Верхний Теребежов": она ехала в качестве пассажирки микроавтобуса Mercedes-Benz и заявила, что у нее нет наличных, которые подлежат декларированию. 

"В ходе таможенного досмотра среди ее вещей обнаружен полиэтиленовый пакет с бумажными конвертами, в которых находилось 39100 долларов США, свыше 50000 евро и более 1,1 миллиона российских рублей", – сообщили в таможне.

Там также рассказали, что всего в долларовом эквиваленте у женщины при себе было более 115 тысяч.

В отношении гражданки было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда), валюту у нее изъяли. Женщине в качестве максимального наказания грозит до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Женщине в качестве максимального наказания грозит до пяти лет лишения свободы.

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