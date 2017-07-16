ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приступ мизантропии: минчанка повредила 9 дверей в подъезде

17.07.2017 19:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Следствие возбудило уголовное дело в отношении минчанки, которая подозревается в том, что повредила девять входных дверей в квартиры в подъезде жилого дома в Партизанском районе Минска, сообщили в ГУВД.

Приступ мизантропии: минчанка повредила 9 дверей в подъезде
© Sputnik Артем Житенев
Гомельчанин избил железной уличной урной для мусора двух мужчин

Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Партизанского РУВД Минска задержана 44-летняя минчанка, которая подозревается в совершении хулиганства.

"По предварительным данным, женщина из хулиганских побуждений повредила заколкой для волос девять входных дверей квартир своих соседей. Свой поступок она объяснила неприязнью к проживающим рядом с ней людям", — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД.

Там отметили, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 "Хулиганство" Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной части статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и причинение легких телесных повреждений, сказали в ГУВД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее судимая 44-летняя минчанка свои действия объяснила неприязнью к соседям, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гомельчанин избил железной уличной урной для мусора двух мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика