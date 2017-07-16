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Приступ мизантропии: минчанка повредила 9 дверей в подъезде
17.07.2017 19:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Следствие возбудило уголовное дело в отношении минчанки, которая подозревается в том, что повредила девять входных дверей в квартиры в подъезде жилого дома в Партизанском районе Минска, сообщили в ГУВД.
© Sputnik Артем Житенев
Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Партизанского РУВД Минска задержана 44-летняя минчанка, которая подозревается в совершении хулиганства.
"По предварительным данным, женщина из хулиганских побуждений повредила заколкой для волос девять входных дверей квартир своих соседей. Свой поступок она объяснила неприязнью к проживающим рядом с ней людям", — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД.
Там отметили, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 "Хулиганство" Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной части статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и причинение легких телесных повреждений, сказали в ГУВД.
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Ранее судимая 44-летняя минчанка свои действия объяснила неприязнью к соседям, ей грозит до трех лет лишения свободы.
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