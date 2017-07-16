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Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе
17.07.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Белорусские пограничники сумели задержать гражданина Польши, который незаконно пересек границу в ночное время, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете республики.
© Фото: Брестская таможня
Инцидент на белорусско-польской границе произошел 15 июля, о нарушении государственного рубежа стало известно благодаря сработке сигнализации.
"Тревожная группа обнаружила дорожку следов одного человека по направлению из Польши в Беларусь", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что в 3,5 километра от границы в Каменецком районе был найден и задержан пограничниками 32-летний поляк, у которого при себе был только временный паспорт.
В отношении мужчины был начат административный процесс, в настоящее время по факту проводится разбирательство.
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Мужчину нашли в 3,5 километра от границы, при себе у мужчины был только временный паспорт.
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