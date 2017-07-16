Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Белорусские пограничники сумели задержать гражданина Польши, который незаконно пересек границу в ночное время, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете республики.

Инцидент на белорусско-польской границе произошел 15 июля, о нарушении государственного рубежа стало известно благодаря сработке сигнализации.

"Тревожная группа обнаружила дорожку следов одного человека по направлению из Польши в Беларусь", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что в 3,5 километра от границы в Каменецком районе был найден и задержан пограничниками 32-летний поляк, у которого при себе был только временный паспорт.

В отношении мужчины был начат административный процесс, в настоящее время по факту проводится разбирательство.