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Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе

17.07.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Белорусские пограничники сумели задержать гражданина Польши, который незаконно пересек границу в ночное время, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете республики.

Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе
© Фото: Брестская таможня
Украинка лишилась на границе недекларированных $115 тыс.

Инцидент на белорусско-польской границе произошел 15 июля, о нарушении государственного рубежа стало известно благодаря сработке сигнализации.

"Тревожная группа обнаружила дорожку следов одного человека по направлению из Польши в Беларусь", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что в 3,5 километра от границы в Каменецком районе был найден и задержан пограничниками 32-летний поляк, у которого при себе был только временный паспорт. 

В отношении мужчины был начат административный процесс, в настоящее время по факту проводится разбирательство.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину нашли в 3,5 километра от границы, при себе у мужчины был только временный паспорт.

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