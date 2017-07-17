﻿ Бабуин лишил света тысячи жителей Замбии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабуин лишил света тысячи жителей Замбии

17.07.2017 22:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Любопытный бабуин оставил без электричества десятки тысяч замбийцев, сообщает Sputnik Турция.

Животное забралось на электростанцию в городе Ливингстон (Западная провинция Замбии) и решило потрогать кабели. Бабуин начал тянуть провода вниз, в результате чего его ударило током — он получил серьезные ранения. Действия бабуина оставили без света почти 50 тысяч человек.

Выжить зверю помогло то, что его ладони не проводят ток. Обезьяну извлекли из высоковольтного оборудования и передали на лечение ветеринарам. 

Напомним, в 2015 году из-за куницы, попавшей в трансформаторную подстанцию, в отдельных районах Минска отсутствовало электроснабжение. Жители столицы остались без света более чем на шесть часов.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное спасено и сейчас приходит в себя. Человеку не удалось бы выжить после аналогичного удара током.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Поляк сумел ночью пробраться через границу в Каменецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика