Бабуин лишил света тысячи жителей Замбии

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Любопытный бабуин оставил без электричества десятки тысяч замбийцев, сообщает Sputnik Турция .

Животное забралось на электростанцию в городе Ливингстон (Западная провинция Замбии) и решило потрогать кабели. Бабуин начал тянуть провода вниз, в результате чего его ударило током — он получил серьезные ранения. Действия бабуина оставили без света почти 50 тысяч человек.

Выжить зверю помогло то, что его ладони не проводят ток. Обезьяну извлекли из высоковольтного оборудования и передали на лечение ветеринарам.

Напомним, в 2015 году из-за куницы, попавшей в трансформаторную подстанцию, в отдельных районах Минска отсутствовало электроснабжение . Жители столицы остались без света более чем на шесть часов.