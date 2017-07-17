|
Бабуин лишил света тысячи жителей Замбии
17.07.2017 22:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Любопытный бабуин оставил без электричества десятки тысяч замбийцев, сообщает
Животное забралось на электростанцию в городе Ливингстон (Западная провинция Замбии) и решило потрогать кабели. Бабуин начал тянуть провода вниз, в результате чего его ударило током — он получил серьезные ранения. Действия бабуина оставили без света почти 50 тысяч человек.
Выжить зверю помогло то, что его ладони не проводят ток. Обезьяну извлекли из высоковольтного оборудования и передали на лечение ветеринарам.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное спасено и сейчас приходит в себя. Человеку не удалось бы выжить после аналогичного удара током.
|
Архив (ЧП)
Комментарии