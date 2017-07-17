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Землетрясение на Курилах и Камчатке не привело к разрушениям

18.07.2017 08:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. МЧС России завершило обследование Камчатского края на предмет разрушений, где ощущались толчки. Разрушений в районе Командорских островов не обнаружено.

Землетрясение на Курилах и Камчатке не привело к разрушениям
© Sputnik Рамиль Ситдиков
У побережья КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло во вторник в Беринговом море в 233 километрах от села Никольское Алеутского района, сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:34 по времени UTC (02:34 мск). Эпицентр располагался в 233 километрах от села Никольское, очаг землетрясения залегал на глубине 48,3 километра под морским дном.

Существовала угроза цунами, которая теперь снята. По уточненным данным сейсмостанции "Петропавловск", на островах ощущались толчки силой от трех до пяти баллов.

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Серия землетрясений произошла в Швейцарии, Японии и у берегов Эквадора

 
Теги: Минск
 
 
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