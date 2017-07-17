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Дело о смертельном пожаре на "Гродно Азот" направлено в суд

18.07.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Уголовное дело по факту пожара на ОАО "Гродно Азот", в результате которого двое работников погибли и еще трое пострадали, передано в суд, сообщили в Управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Дело о смертельном пожаре на "Гродно Азот" направлено в суд
© Sputnik / Виктор Толочко
Два человека погибли в результате ЧП на "Гродно Азот"

"Следствием установлено, что 6 июня 2017 года около 12 часов 30 минут в ходе проведения огневых работ, сопровождавшихся резкой металла с использованием газового резака, образовавшиеся искры и частицы расплавленного металла долетели до гидроксиламина сернокислого кристаллического, который хранился  в упакованном виде на поддонах. Это привело к возникновению пожара", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В результате пожара двое рабочих, которые находились в цеху,  погибли на месте от острого отравления диоксидом серы. Еще у троих  были диагностированы легкие телесные повреждения. 

Имущественный ущерб от пожара составил более 90 тысяч рублей. Сгорели, в частности, почти 62 тонны упакованного гидроксиламина сернокислого кристаллического на сумму свыше 74 тысяч рублей.

Дело о смертельном пожаре на "Гродно Азот" направлено в суд
© Фото: Сообщество "Автогродно" в соцсети "ВКонтакте"
Авария в одном из цехов произошла на "Гродно Азот"

Помимо осмотра места происшествия, опроса десятков свидетелей из числа работников и руководителей предприятия, следователи изъяли и изучили документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также провели следственный эксперимент и ряд сложных экспертиз.

По итогам собранных доказательств обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, были предъявлены мастеру по ремонту технологического оборудования "Гродно Азот". Он был непосредственным руководителем работ, в результате которых возник пожар, а также являлся ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Обвинения предъявлены по части 3 статьи 304, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двоих работников предприятия, предъявлено мастеру по ремонту...

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