МИНСК, 18 июл — Sputnik. Уголовное дело по факту пожара на ОАО "Гродно Азот", в результате которого двое работников погибли и еще трое пострадали, передано в суд, сообщили в Управлении Следственного комитета по Гродненской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Два человека погибли в результате ЧП на "Гродно Азот"

"Следствием установлено, что 6 июня 2017 года около 12 часов 30 минут в ходе проведения огневых работ, сопровождавшихся резкой металла с использованием газового резака, образовавшиеся искры и частицы расплавленного металла долетели до гидроксиламина сернокислого кристаллического, который хранился в упакованном виде на поддонах. Это привело к возникновению пожара", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В результате пожара двое рабочих, которые находились в цеху, погибли на месте от острого отравления диоксидом серы. Еще у троих были диагностированы легкие телесные повреждения.

Имущественный ущерб от пожара составил более 90 тысяч рублей. Сгорели, в частности, почти 62 тонны упакованного гидроксиламина сернокислого кристаллического на сумму свыше 74 тысяч рублей.

Помимо осмотра места происшествия, опроса десятков свидетелей из числа работников и руководителей предприятия, следователи изъяли и изучили документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также провели следственный эксперимент и ряд сложных экспертиз.

По итогам собранных доказательств обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, были предъявлены мастеру по ремонту технологического оборудования "Гродно Азот". Он был непосредственным руководителем работ, в результате которых возник пожар, а также являлся ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Обвинения предъявлены по части 3 статьи 304, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.