|
У жителей Лельчиц конфисковали зарплату, которую им выплатил россиянин
18.07.2017 14:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. У жителей Лельчиц, работавших в России, которым работодатель привез и выплатил зарплату в Беларусь, были конфискованы 200 тысяч российских рублей. Это произошло в момент передачи денег в придорожном кафе.
Оперативники Лельчицкого и Калинковичского райотделов милиции располагали информацией, что двум жителям Лельчиц 31 и 32 лет, работавшим в России, работодатель должен привезти и выплатить зарплату. После того, как россиянин рассчитался с ними российскими рублями, жителей Лельчиц задержали. Выплаченные им деньги были конфискованы оперативниками, сообщили в УВД Гомельского облисплкома.
В отношении молодых людей составлены административные протоколы — им грозит штраф от пятидесяти до ста базовых величин за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские рубли, которые два жителя Лельчиц получили от российского работодателя в придорожном кафе на территории Беларуси, у них конфисковали оперативниками...
|
Архив (ЧП)
Комментарии