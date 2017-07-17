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У жителей Лельчиц конфисковали зарплату, которую им выплатил россиянин

18.07.2017 14:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. У жителей Лельчиц, работавших в России, которым работодатель привез и выплатил зарплату в Беларусь, были конфискованы 200 тысяч российских рублей. Это произошло в момент передачи денег в придорожном кафе.

У жителей Лельчиц конфисковали зарплату, которую им выплатил россиянин
© Pixabay
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Оперативники Лельчицкого и Калинковичского райотделов милиции располагали информацией, что двум жителям Лельчиц 31 и 32 лет, работавшим в России, работодатель должен привезти и выплатить зарплату. После того, как россиянин рассчитался с ними российскими рублями, жителей Лельчиц задержали. Выплаченные им деньги были конфискованы оперативниками, сообщили в УВД Гомельского облисплкома.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы — им грозит штраф от пятидесяти до ста базовых величин за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства.  

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российские рубли, которые два жителя Лельчиц получили от российского работодателя в придорожном кафе на территории Беларуси, у них конфисковали оперативниками...

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