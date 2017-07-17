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Топ-менеджеры Беларусбанка в среду предстанут перед судом
18.07.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Суд Центрального района Минска 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела двух бывших топ-менеджеров ОАО "Беларусбанк", сообщили Sputnik во вторник в Минском городском суде.
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемыми являются бывший первый заместитель председателя правления "Беларусбанка" Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями. Им
"Первое судебное заседание по данному делу начнется в суде Центрального района в 10.00 в ближайшую среду", — сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Информация о задержании Господарика появилась в июне 2016 года в СМИ. В КГБ тогда сообщили, что он был
В конце 2016 года был
В марте 2017 года
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Бывшей первый зампред крупнейшего банка Беларуси обвиняется в получении взятки в размере 14 тысяч долларов, его задерживали оперативники КГБ.
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