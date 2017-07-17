ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-менеджеры Беларусбанка в среду предстанут перед судом

18.07.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Суд Центрального района Минска 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела двух бывших топ-менеджеров ОАО "Беларусбанк", сообщили Sputnik во вторник в Минском городском суде.

Топ-менеджеры Беларусбанка в среду предстанут перед судом
© Sputnik / Виктор Толочко
Власти отложили продажу Беларусбанка

Обвиняемыми являются бывший первый заместитель председателя правления "Беларусбанка" Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями. Им предъявлено обвинению по ряду коррупционных статей, в том числе и за получение взяток.

"Первое судебное заседание по данному делу начнется в суде Центрального района в 10.00 в ближайшую среду", — сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Информация о задержании Господарика появилась в июне 2016 года в СМИ. В КГБ тогда сообщили, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере 14 тысяч долларов США.

В конце 2016 года был отправлен в отставку председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик, новость об этом застала его прямо на рабочем месте. Позже Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, в котором сообщил, что его дальнейшая деятельность будет связана с другой работой.

В марте 2017 года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшей первый зампред крупнейшего банка Беларуси обвиняется в получении взятки в размере 14 тысяч долларов, его задерживали оперативники КГБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
У жителей Лельчиц конфисковали зарплату, которую им выплатил россиянин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика