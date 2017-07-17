Топ-менеджеры Беларусбанка в среду предстанут перед судом

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Суд Центрального района Минска 19 июля начинает рассмотрение уголовного дела двух бывших топ-менеджеров ОАО "Беларусбанк", сообщили Sputnik во вторник в Минском городском суде.



© Sputnik / Виктор Толочко Власти отложили продажу Беларусбанка

Обвиняемыми являются бывший первый заместитель председателя правления "Беларусбанка" Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями. Им предъявлено обвинению по ряду коррупционных статей, в том числе и за получение взяток .

"Первое судебное заседание по данному делу начнется в суде Центрального района в 10.00 в ближайшую среду", — сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Информация о задержании Господарика появилась в июне 2016 года в СМИ. В КГБ тогда сообщили, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере 14 тысяч долларов США.

В конце 2016 года был отправлен в отставку председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик , новость об этом застала его прямо на рабочем месте. Позже Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, в котором сообщил, что его дальнейшая деятельность будет связана с другой работой.

В марте 2017 года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич .