МИНСК, 18 июл — Sputnik. Прокуратура Минска провела проверку исполнения законодательства о призыве граждан на срочную военную службу и службу в резерве, по ее итогам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Новый вид военной службы появится в Беларуси

Прокуроры также проверили, как должностные лица столичных военных комиссариатов оповещают граждан о призыве и как сотрудники милиции выявляют и пресекают правонарушения, связанные с уклонением граждан от данных мероприятий.

"В ходе данной проверки прокуратурой Фрунзенского района Минска в отношении двоих призывников, уклонившихся от мероприятия призыва на воинскую службу, возбуждены два уголовных дела, которые по результатам предварительного расследования направлены для рассмотрения в суд", — сообщили в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что в 2016 году к уголовной ответственности в Минске привлечено более 60 "уклонистов".

В Генпрокуратуре отметили, что к лицам, которые не явились в военный комиссариат, были применены различные ограничительно-предупредительные меры по их розыску и приводу в военные комиссариаты, временно ограничено право на выезд из страны.