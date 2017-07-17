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Прокуратура Минска рассказала о новых делах в отношении "уклонистов"
18.07.2017 16:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Прокуратура Минска провела проверку исполнения законодательства о призыве граждан на срочную военную службу и службу в резерве, по ее итогам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Прокуроры также проверили, как должностные лица столичных военных комиссариатов оповещают граждан о призыве и как сотрудники милиции выявляют и пресекают правонарушения, связанные с уклонением граждан от данных мероприятий.
"В ходе данной проверки прокуратурой Фрунзенского района Минска в отношении двоих призывников, уклонившихся от мероприятия призыва на воинскую службу, возбуждены два уголовных дела, которые по результатам предварительного расследования направлены для рассмотрения в суд", — сообщили в Генпрокуратуре.
Там уточнили, что в 2016 году к уголовной ответственности в Минске привлечено более 60 "уклонистов".
В Генпрокуратуре отметили, что к лицам, которые не явились в военный комиссариат, были применены различные ограничительно-предупредительные меры по их розыску и приводу в военные комиссариаты, временно ограничено право на выезд из страны.
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Более 60 минчан в 2016 году привлечено к уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу.
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