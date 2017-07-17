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Audi перевернулась в Слонимском районе, молодой водитель в реанимации

18.07.2017 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Молодой водитель получил травмы и был помещен в реанимационное отделение больницы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Слонимском районе, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 19:50 на автодороге вблизи деревни Збочно. 

"Входя в поворот на высокой скорости, водитель не справился с управлением, в результате чего Audi съехала в кювет и опрокинулась", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в настоящее время 18-летний молодой человек находится в реанимационном отделении Слонимской центральной районной больницы.

В ГАИ уточнили, что водительское удостоверение пострадавший получил лишь в марте текущего года и за это время его уже три раза штрафовали за нарушения Правил дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Водительское удостоверение пострадавший получил лишь в марте текущего года, и за это время его уже три раза штрафовали за нарушения Правил дорожного движения.

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