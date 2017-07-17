Маленькая девочка выпала из окна 5-го этажа в Каменецком районе

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девочка 2015 года рождения получила травмы и была госпитализирована после падения с пятого этажа в Каменецком районе, сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

Трагедия произошла накануне около 10:00, в настоящее время по факту травмирования ребенка Каменецкий райотдел СК проводит проверку.

"Женщина находилась в квартире, расположенной на пятом этаже, вместе с малолетней дочерью, она отлучилась, а ребенок остался один в спальной комнате, где было открыто окно", — сказали в УСК.

Там также сообщили, что, вернувшись в комнату, 31-летняя жительница Каменецкого района дочери там не нашла. Ребенок был обнаружен в кустах под окнами квартиры.

По информации УСК, пострадавшую девочку срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи осмотрели помещение, а также опросили жильцов дома.