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Маленькая девочка выпала из окна 5-го этажа в Каменецком районе
18.07.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девочка 2015 года рождения получила травмы и была госпитализирована после падения с пятого этажа в Каменецком районе, сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.
© Sputnik / Констанция Ждановская
Трагедия произошла накануне около 10:00, в настоящее время по факту травмирования ребенка Каменецкий райотдел СК проводит проверку.
"Женщина находилась в квартире, расположенной на пятом этаже, вместе с малолетней дочерью, она отлучилась, а ребенок остался один в спальной комнате, где было открыто окно", — сказали в УСК.
Там также сообщили, что, вернувшись в комнату, 31-летняя жительница Каменецкого района дочери там не нашла. Ребенок был обнаружен в кустах под окнами квартиры.
По информации УСК, пострадавшую девочку срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи осмотрели помещение, а также опросили жильцов дома.
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Мать оставила ребенка одного в спальной комнате, где было приоткрыто окно; девочка упала в кусты возле подъезда.
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