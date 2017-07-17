ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маленькая девочка выпала из окна 5-го этажа в Каменецком районе

18.07.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девочка 2015 года рождения получила травмы и была госпитализирована после падения с пятого этажа в Каменецком районе, сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

Маленькая девочка выпала из окна 5-го этажа в Каменецком районе
© Sputnik / Констанция Ждановская
Мальчик, выпавший из окна в Дятлово, смотрел обзор игры "Как убить вора"

Трагедия произошла накануне около 10:00, в настоящее время по факту травмирования ребенка Каменецкий райотдел СК проводит проверку.

"Женщина находилась в квартире, расположенной на пятом этаже, вместе с малолетней дочерью, она отлучилась, а ребенок остался один в спальной комнате, где было открыто окно", — сказали в УСК.

Там также сообщили, что, вернувшись в комнату, 31-летняя жительница Каменецкого района дочери там не нашла. Ребенок был обнаружен в кустах под окнами квартиры.

По информации УСК, пострадавшую девочку срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи осмотрели помещение, а также опросили жильцов дома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать оставила ребенка одного в спальной комнате, где было приоткрыто окно; девочка упала в кусты возле подъезда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Прокуратура Минска рассказала о новых делах в отношении "уклонистов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика