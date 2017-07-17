В Каменецком районе двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа: ребенок в реанимации

В Каменце двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, сообщает Следственный комитет.

17 июля около 10.00 30-летняя мама ребенка находилась в квартире вместе со своей дочерью. В какой-то момент женщина отлучилась, а ребенок остался один в спальне, где было приоткрыто окно.

Когда женщина вернулась, то дочери в квартире не было. Она выбежала на улицу и обнаружила, что девочка лежит в кустах под окнами квартиры.

Ребенка доставили в Брестскую областную больницу. Как сообщили TUT.BY в учреждении здравооохранения на данный момент ее состояние характеризуется, как крайне тяжелое.

«Она сейчас в реанимации на искусственной вентиляции легких», — добавили в Брестской областной больнице.

В ходе проверки следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются иные обстоятельства происшествия.