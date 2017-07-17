|
Судмедэксперты рассказали подробности ЧП с выпавшим из окна ребенком
18.07.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июл – Sputnik. Выпавшая из окна пятого этажа в городе Высокое (Каменецкий район) девочка добралась до него по дивану, сообщили Sputnik во вторник в Государственном комитете судебных экспертиз.
© Sputnik / Констанция Ждановская
Инцидент с маленьким ребенком произошел в понедельник 17 июля: девочка 2015 года рождения упала с высоты пятого этажа и получила травмы.
"Со слов матери, малышка проползла по дивану, находящемуся возле окна, и поднялась на подоконник", – сообщили в ГКСЭ.
Там также уточнили, что в момент происшествия одна из створок окна была приоткрыта, что и привело к падению ребенка.
Как ранее сообщал Sputnik, лежащую на земле девочку обнаружила сама мать, женщина вызвала скорую. В настоящее время ребенок находится в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время ребенок находится в больнице, куда его срочно доставила машина скорой.
|
Архив (ЧП)
Комментарии