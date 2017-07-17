Судмедэксперты рассказали подробности ЧП с выпавшим из окна ребенком

МИНСК, 8 июл – Sputnik. Выпавшая из окна пятого этажа в городе Высокое (Каменецкий район) девочка добралась до него по дивану, сообщили Sputnik во вторник в Государственном комитете судебных экспертиз.



© Sputnik / Констанция Ждановская Маленькая девочка выпала из окна 5-го этажа в Каменецком районе

Инцидент с маленьким ребенком произошел в понедельник 17 июля: девочка 2015 года рождения упала с высоты пятого этажа и получила травмы.

"Со слов матери, малышка проползла по дивану, находящемуся возле окна, и поднялась на подоконник", – сообщили в ГКСЭ.

Там также уточнили, что в момент происшествия одна из створок окна была приоткрыта, что и привело к падению ребенка.

Как ранее сообщал Sputnik, лежащую на земле девочку обнаружила сама мать, женщина вызвала скорую. В настоящее время ребенок находится в больнице.