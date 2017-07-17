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BMW на закрытой для движения полосе в Бресте врезался в каток

18.07.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Автомобиль BMW, водитель которого проигнорировал указатели о ведущихся дорожных работах, врезался в асфальтоукладочный каток в Бресте, сообщил ресурс BrestCITY.

BMW на закрытой для движения полосе в Бресте врезался в каток
© Sputnik Варвара Гертье
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Авария произошла вечером во вторник на улице Радужной областного центра, в районе магазина MartINN.

Сообщается, что водитель автомобиля BMW X5 проигнорировал установленные на улице знаки о проведении дорожных работ и закрытой для движения машин полосе и на большой скорости врезался в каток.

На место ДТП прибыли бригада скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.

О состоянии водителя BMW пока ничего не известно. ГАИ пока не дала официального комментария по факту аварии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На месте ДТП работали прибывшие бригада скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.

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