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BMW на закрытой для движения полосе в Бресте врезался в каток
18.07.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл – Sputnik. Автомобиль BMW, водитель которого проигнорировал указатели о ведущихся дорожных работах, врезался в асфальтоукладочный каток в Бресте, сообщил ресурс
© Sputnik Варвара Гертье
Авария произошла вечером во вторник на улице Радужной областного центра, в районе магазина MartINN.
Сообщается, что водитель автомобиля BMW X5 проигнорировал установленные на улице знаки о проведении дорожных работ и закрытой для движения машин полосе и на большой скорости врезался в каток.
На место ДТП прибыли бригада скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.
О состоянии водителя BMW пока ничего не известно. ГАИ пока не дала официального комментария по факту аварии.
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На месте ДТП работали прибывшие бригада скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.
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