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Безбилетник в Барановичах избил контролера и укусил дружинника

18.07.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Барановичей, который на остановке общественного транспорта ударил контролера и укусил дружинника, сообщили в эфире радио "Барановичи FM".

Безбилетник в Барановичах избил контролера и укусил дружинника
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне утром – около 08:40 на автобусной остановке "Улица Крайняя".

По информации старшего следователя по особо важным делам Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Алексея Полуянчика, 35-летний мужчина-пассажир, чтобы избежать ответственности за безбилетный проезд ударил кулаком в голову контролеру-кассиру и укусил находящегося на остановке дружинника.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). 

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Теги: Минск
 
 
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Дебоширу в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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