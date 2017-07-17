Безбилетник в Барановичах избил контролера и укусил дружинника

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Барановичей, который на остановке общественного транспорта ударил контролера и укусил дружинника, сообщили в эфире радио "Барановичи FM".



© Sputnik / Виктор Толочко Брестские "зайцы" научились бороться с контролерами в соцсетях

Инцидент произошел накануне утром – около 08:40 на автобусной остановке "Улица Крайняя".

По информации старшего следователя по особо важным делам Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Алексея Полуянчика, 35-летний мужчина-пассажир, чтобы избежать ответственности за безбилетный проезд ударил кулаком в голову контролеру-кассиру и укусил находящегося на остановке дружинника.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).

Дебоширу в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до пяти лет.