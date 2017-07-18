Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спасатели предотвратили попытку самоубийства в Гродно, сообщили Sputnik в среду в областном УМЧС.

Накануне рано утром в МЧС поступило сообщение о том, что местный житель 1959 года рождения угрожает спрыгнуть с балкона, который находится на шестом этаже многоквартирного дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели сняли мужчину с ограждения и передали бригаде скорой помощи.

Мотивы, которые подвигли мужчину на попытку суицида, не сообщаются.