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Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно

19.07.2017 08:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спасатели предотвратили попытку самоубийства в Гродно, сообщили Sputnik в среду в областном УМЧС.

Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно
© YouTube / Valsts Policija
Велосипедистка отговорила жителя Риги прыгать с моста в центре города

Накануне рано утром в МЧС поступило сообщение о том, что местный житель 1959 года рождения угрожает спрыгнуть с балкона, который находится на шестом этаже многоквартирного дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели сняли мужчину с ограждения и передали бригаде скорой помощи.

Мотивы, которые подвигли мужчину на попытку суицида, не сообщаются.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина угрожал выпрыгнуть с балкона, находящегося на шестом этаже, причины желания покончить с собой не называются.

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