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Спасатели сняли котенка с опоры под мостом в Пинске и нашли ему хозяев

19.07.2017 08:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спасатели достали котенка с опоры моста над рекой Пина с помощью альпинистского снаряжения, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном управлении МЧС.

Спасатели сняли котенка с опоры под мостом в Пинске и нашли ему хозяев
© RUPTLY.
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Инцидент произошел накануне — очевидцы сообщили в МЧС, что на опоре, находящейся под мостом, находится котенок. Как он туда попал — никто не знал, очевидно, кто-то сбросил его вниз.

"Несмотря на то, что выезд на подобные случаи не входит в прямые обязанности работников МЧС, спасатели пришли на помощь бездомному котенку", — рассказали в управлении.

Сотрудникам МЧС для спасения малыша понадобилось альпинистское снаряжение, а снимал его с опоры начальник смены пожарной части города.

Спасатели отметили, что неравнодушные люди забрали котенка себе и теперь у него появился новый дом.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные сбросили котенка вниз, он упал на опору и не мог самостоятельно подняться на мост, его доставал начальник смены пожарной части.

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