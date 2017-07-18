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Спасатели сняли котенка с опоры под мостом в Пинске и нашли ему хозяев
19.07.2017 08:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спасатели достали котенка с опоры моста над рекой Пина с помощью альпинистского снаряжения, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел накануне — очевидцы сообщили в МЧС, что на опоре, находящейся под мостом, находится котенок. Как он туда попал — никто не знал, очевидно, кто-то сбросил его вниз.
"Несмотря на то, что выезд на подобные случаи не входит в прямые обязанности работников МЧС, спасатели пришли на помощь бездомному котенку", — рассказали в управлении.
Сотрудникам МЧС для спасения малыша понадобилось альпинистское снаряжение, а снимал его с опоры начальник смены пожарной части города.
Спасатели отметили, что неравнодушные люди забрали котенка себе и теперь у него появился новый дом.
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Неизвестные сбросили котенка вниз, он упал на опору и не мог самостоятельно подняться на мост, его доставал начальник смены пожарной части.
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