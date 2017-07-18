Морозы в Аргентине унесли жизни семи человек

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Жертвами сильных морозов в Аргентине стали семь человек, сообщают местные.

Небывалые морозы обрушились на большую часть Аргентины на минувшей неделе. Так, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче — главный горнолыжный курорт страны — столбик термометра опустился до рекордной отметки — 25,4 градуса, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов. В аргентинской столице, где средняя температура воздуха в июле составляет 11 градусов, столбики термометра опустились до 0,5 градуса. Кроме того, на ряд регионов южноамериканской страны обрушились снегопады.

Последними жертвами волны холода стали два престарелых человека в провинциях Неукен и Мисьонес.

Ранее сообщалось, что пять человек умерли не от переохлаждения, но от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами, в городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба.

Июль является самым холодным месяцем в Аргентине.

От непогоды пострадала также еще одна страна в Латинской Америке — Чили. Так, в минувший понедельник в чилийской столице выпало рекордное количество осадков в виде снега — без электроэнергии остались тысячи домов. В субботу, 15 июля, порядка 250 тысяч человек остались без электричества в Сантьяго также в результате снегопада, один человек погиб при расчистке льда.