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Морозы в Аргентине унесли жизни семи человек
19.07.2017 09:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Жертвами сильных морозов в Аргентине стали семь человек, сообщают местные.
Небывалые морозы обрушились на большую часть Аргентины на минувшей неделе. Так, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче — главный горнолыжный курорт страны — столбик термометра опустился до рекордной отметки — 25,4 градуса, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов. В аргентинской столице, где средняя температура воздуха в июле составляет 11 градусов, столбики термометра опустились до 0,5 градуса. Кроме того, на ряд регионов южноамериканской страны обрушились снегопады.
Последними жертвами волны холода стали два престарелых человека в провинциях Неукен и Мисьонес.
Ранее сообщалось, что пять человек умерли не от переохлаждения, но от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами, в городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба.
Июль является самым холодным месяцем в Аргентине.
От непогоды пострадала также еще одна страна в Латинской Америке — Чили. Так, в минувший понедельник в чилийской столице выпало рекордное количество осадков в виде снега — без электроэнергии остались тысячи домов. В субботу, 15 июля, порядка 250 тысяч человек остались без электричества в Сантьяго также в результате снегопада, один человек погиб при расчистке льда.
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Жертвами сильных морозов в Аргентине стали семь человек, сообщают местные. Небывалые морозы обрушились на большую часть Аргентины...
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