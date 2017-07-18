ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тысячи японцев пострадали от аномальной жары

19.07.2017 10:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Шесть человек погибли от аномальной жары в Японии, более семи тысяч попали в больницу за минувшую неделю, информирует служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи.

Тысячи японцев пострадали от аномальной жары
© Pixabay
Морозы в Аргентине унесли жизни семи человек

Аномальная жара установилась в Японии с начала месяца — столбики термометров в ряде префектур поднимались до 37 градусов. В некоторых районах воздух раскалился до 37,1 градуса. Накануне синоптики предупредили, что жаркая погода сохранится ближайшие несколько дней.

С 10 июля, согласно официальным данным, жертвами жары стали шесть человек, свыше 7,6 тысячи были госпитализированы. Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки. Отмечается, что почти половина пострадавших (49,5%) — пожилые люди возрастом свыше 65 лет.

Общее число погибших в Японии от жары в этом году составило 17 человек.

Японцев просят употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени под солнцем во избежание трагедии. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшую неделю количество госпитализированных выросло почти в два раза по сравнению с показателем за позапрошлую неделю.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Морозы в Аргентине унесли жизни семи человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика