Тысячи японцев пострадали от аномальной жары

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Шесть человек погибли от аномальной жары в Японии, более семи тысяч попали в больницу за минувшую неделю, информирует служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи.



© Pixabay Морозы в Аргентине унесли жизни семи человек

Аномальная жара установилась в Японии с начала месяца — столбики термометров в ряде префектур поднимались до 37 градусов. В некоторых районах воздух раскалился до 37,1 градуса. Накануне синоптики предупредили, что жаркая погода сохранится ближайшие несколько дней.

С 10 июля, согласно официальным данным, жертвами жары стали шесть человек, свыше 7,6 тысячи были госпитализированы. Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки. Отмечается, что почти половина пострадавших (49,5%) — пожилые люди возрастом свыше 65 лет.

Общее число погибших в Японии от жары в этом году составило 17 человек.

Японцев просят употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени под солнцем во избежание трагедии.