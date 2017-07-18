ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После ДТП на МКАД мужчина потерял сознание и умер

19.07.2017 11:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Мужчина умер после того, как попал в двойное ДТП на минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

После ДТП на МКАД мужчина потерял сознание и умер
© Sputnik / Виктор Толочко
Литовская бабушка-лихач пострадала в аварии в Островецком районе

Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. По данным инспекторов ГАИ, водитель Renault Master на МКАД столкнулся сначала с Mazda, затем — с автобусом МАЗ.

Водители столкнувшихся транспортных средств вызвали сотрудников ГАИ и разговаривали на обочине дороги, в это время 41-летнему водителю Renault стало плохо — он потерял сознание и затем умер.

В ГАИ подчеркивают, что смерть мужчины не связана с дорожно-транспортным происшествием — плохо ему было еще во время движения.

Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают сотрудники Следственного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смерть водителя, подчеркивают в ГАИ, не связана с самим дорожно-транспортным происшествием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тысячи японцев пострадали от аномальной жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика