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Похитителей телят в Стародорожском районе задерживали с ОМОНом
19.07.2017 12:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Двух телят попытались увезти с молочно-товарной фермы жители деревни Лесуны Слуцкого района, однако были пойманы сотрудниками правоохранительных органов.
Похитители увезли телят с охраняемой территории фермы в деревни Сороги, сообщили в пресс-службе управления внутренних дел Минского облисполкома. Однако в деревне Новый Рабак Стародорожского района они были задержаны с похищенным сотрудниками ОГАИ Стародорожского РОВД и ОМОН УВД.
Похитителями оказались двое мужчин — индивидуальный предприниматель и неработающий житель деревни Лесуны.
По материалам проведенной оперативниками проверки районный одел Следственного комитета возбудил в отношении мужчин уголовное дело по статье "кража". Похитителям грозит до четырех лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
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В отношении похитителей - индивидуального предпринимателя и неработающего жителя деревни Лесуны – возбуждено уголовное дело по статье "кража".
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