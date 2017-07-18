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В ТЦ "Европа" загорелся электрощит

19.07.2017 12:29 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня утром, 19 июля, в ТЦ «Европа» загорелся электрощит в подвальном помещении. На место происшествия приехало и несколько пожарных машин и скорая помощь. 

Как нам пояснили в пресс-службе МЧС, произошло короткое замыкание электрощита в подвальном помещении. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

— Машин приехало много, но там ничего серьезного не произошло. Штатная ситуация. Возгорание было небольшим, его потушили огнетушителем. Наши работники с помощью дымососа убрали дым.

На функционирование центра возгорание не повлияло, ТЦ «Европа» уже работает в штатном режиме.

 
 
Ссылка на источник 21
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В ТЦ "Европа" было возгорание, мы узнали, что произошло.

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