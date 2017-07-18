Сегодня утром, 19 июля, в ТЦ «Европа» загорелся электрощит в подвальном помещении. На место происшествия приехало и несколько пожарных машин и скорая помощь.

Как нам пояснили в пресс-службе МЧС, произошло короткое замыкание электрощита в подвальном помещении. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

— Машин приехало много, но там ничего серьезного не произошло. Штатная ситуация. Возгорание было небольшим, его потушили огнетушителем. Наши работники с помощью дымососа убрали дым.

На функционирование центра возгорание не повлияло, ТЦ «Европа» уже работает в штатном режиме.