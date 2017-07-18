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Из-за "тяжелого положения" водитель в Минске украл у своего начальника пять тысяч рублей
Сотрудники уголовного розыска в Минске задержали 30-летнего водителя частной фирмы. Его подозревают в краже 5 тысяч рублей у начальника. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Владелец фирмы попросил подчиненного передать своему знакомому 1 тысячу рублей и коробку. Посылка не была запечатана, и по дороге водитель заглянул внутрь.
— Открыв ее, он обнаружил 4 тысячи белорусских рублей. Забрав все деньги себе, он припарковал служебный автомобиль на улице Первомайской, оставил ключи от автомобиля в машине и скрылся, — рассказывает официальный представитель Первомайского РУВД Наталья Ганусевич.
Позже в милиции мужчина объяснил свой поступок «тяжелым материальным положением».
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (Кража), санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.
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Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому грозит наказание - от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.
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