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Из-за "тяжелого положения" водитель в Минске украл у своего начальника пять тысяч рублей

19.07.2017 12:52 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудники уголовного розыска в Минске задержали 30-летнего водителя частной фирмы. Его подозревают в краже 5 тысяч рублей у начальника. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.


В этой коробке владалец фирмы передал деньги знакомому черз своего водителя. Фото: пресс-служба ГУВД

Владелец фирмы попросил подчиненного передать своему знакомому 1 тысячу рублей и коробку. Посылка не была запечатана, и по дороге водитель заглянул внутрь.

— Открыв ее, он обнаружил 4 тысячи белорусских рублей. Забрав все деньги себе, он припарковал служебный автомобиль на улице Первомайской, оставил ключи от автомобиля в машине и скрылся, — рассказывает официальный представитель Первомайского РУВД Наталья Ганусевич.

Позже в милиции мужчина объяснил свой поступок «тяжелым материальным положением».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (Кража), санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому грозит наказание - от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.

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