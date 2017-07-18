Сотрудники уголовного розыска в Минске задержали 30-летнего водителя частной фирмы. Его подозревают в краже 5 тысяч рублей у начальника. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.



В этой коробке владалец фирмы передал деньги знакомому черз своего водителя. Фото: пресс-служба ГУВД

Владелец фирмы попросил подчиненного передать своему знакомому 1 тысячу рублей и коробку. Посылка не была запечатана, и по дороге водитель заглянул внутрь.

— Открыв ее, он обнаружил 4 тысячи белорусских рублей. Забрав все деньги себе, он припарковал служебный автомобиль на улице Первомайской, оставил ключи от автомобиля в машине и скрылся, — рассказывает официальный представитель Первомайского РУВД Наталья Ганусевич.

Позже в милиции мужчина объяснил свой поступок «тяжелым материальным положением».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (Кража), санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.