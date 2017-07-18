Двое детей на велосипеде врезались в Opel в Бресте

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Десятилетняя девочка-велосипедистка пострадала в результате столкновения с легковым автомобилем в Бересте, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



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Авария произошла 19 июля на пересечении улиц Жукова и Сябровской областного центра, когда 60-летний водитель на Opel Astra поворачивал на перекрестке.

"Навстречу автомобилю двигалась юная велосипедистка, которая, не спешиваясь, решила пересечь проезжу часть по регулируемому переходу, но, проявив невнимательность, совершила столкновение с машиной", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате 10-летняя девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу. На раме она везла 3-летнего мальчика, который при столкновении не пострадал.

В ГАИ уточнили, что житель Бреста, который был за рулем Opel, был ранее лишен водительского удостоверения, но после 2014 года так и не восстановил права.

В настоящее время по факту травмирования ребенка Госавтоинспекцией проводится проверка.