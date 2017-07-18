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Житель Солигорска бросался на минчан с ножом
19.07.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали жителя Солигорска, который в Минске бросался с ножом на прохожих, сообщили в МВД.
Около полуночи сотрудники Департамента охраны получили сообщение, что на остановке общественного транспорта в районе площади Бангалор неизвестный размахивает ножом.
"Сначала он просто размахивал ножом, потом пытался порезать столб, а уже после начал конфликтовать с ожидающими транспорт людьми, которые и позвонили в 102", — сообщили Sputnik в среду в МВД.
Там отметили, что задержанным является 40-летний житель Солигорска, который находился в нетрезвом виде, ранее он несколько десятков раз привлекался за совершение административных правонарушений.
За инцидент на остановке в Минске на него составлен административный протокол. В момент задержания мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам милиции, сообщили в министерстве.
Департамент охраны с благодарностью отметил поступок семейной пары минчан, которые отслеживали передвижение нарушителя начиная от конфликта на остановке вплоть до задержания и информировала милицию о его местонахождении.
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Задержать хулигана, на счету которого десятки административных протоколов, помогла молодая пара минчан.
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