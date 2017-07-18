МИНСК, 19 июл – Sputnik. Сотрудники милиции в Минске задержали троих мужчин, которые безуспешно пытались отыскать так называемую закладку с психотропом, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

В правоохранительные органы с сообщение о подозрительных молодых людях, которые что-то разыскивают в земле возле дома на улице Черниговской, поступило от местной жительницы.

"Сотрудниками отделения по наркоконтролю и были задержаны трое жителей Минска, у одного из парней при себе находилась записка, в которой содержалась информация о месте закладки", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что при осмотре дворовой территории милиционеры нашли тайник, в котором было 9 граммов курительной смеси MMBA(N)-BZ-F. А в машине одного из задержанных обнаружили еще 0,2 грамма спайса.

В отношении одного молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), минчанину в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.