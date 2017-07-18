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В Ушачском районе спасатели достали из ямы лошадь
В Ушачском районе спасатели достали из ямы лошадь,
Инцидент произошел в агрогородке Ильюшино. Животное паслось на лугу и провалилось в яму. Выбраться из нее лошадь сама не могла.
Работники МЧС извлекли животное из ямы с помощью спецтехники местного хозяйства. Лошадь не пострадала, ее передали хозяину.
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Работники МЧС извлекли животное из ямы с помощью спецтехники местного хозяйства.
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Архив (ЧП)
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