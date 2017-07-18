В Ушачском районе спасатели достали из ямы лошадь, сообщает МЧС.





Инцидент произошел в агрогородке Ильюшино. Животное паслось на лугу и провалилось в яму. Выбраться из нее лошадь сама не могла.

Работники МЧС извлекли животное из ямы с помощью спецтехники местного хозяйства. Лошадь не пострадала, ее передали хозяину.