Приговор по делу блогера Лапшина огласят в четверг

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Арестованный в конце 2016 года в Минске блогер Александр Лапшин не признал себя виновным по предъявленным ему Бакинским судом обвинениям, но принес извинения азербайджанскому народу за причиненный моральный ущерб. Как ожидается, в четверг суд огласит приговор гражданину России и Израиля, включенному в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики.



Sputnik Азербайджан Лукашенко о задержании Лапшина: мы сообщили как законопослушные

Защита блогера назвала обвинения в адрес блогера безосоновательными и просила суд оправдать Лапшина, которому прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Сам блогер заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается в том, что поехав поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации.

"Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями", — подчеркнул он.

Как ожидается, приговор суда будет оглашен в 10:00 утра 20 июля.