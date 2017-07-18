|
Приговор по делу блогера Лапшина огласят в четверг
19.07.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Арестованный в конце 2016 года в Минске блогер Александр Лапшин не признал себя виновным по предъявленным ему Бакинским судом обвинениям, но принес извинения азербайджанскому народу за причиненный моральный ущерб. Как ожидается, в четверг суд огласит приговор гражданину России и Израиля, включенному в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Sputnik Азербайджан
Защита блогера назвала обвинения в адрес блогера безосоновательными и просила суд оправдать Лапшина, которому прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.
Сам блогер заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается в том, что поехав поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации.
"Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями", — подчеркнул он.
Как ожидается, приговор суда будет оглашен в 10:00 утра 20 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду задержанный в Минске по запросу Баку гражданин России и Беларуси Александр Лапшин выступил в суде с последним словом.
|
Архив (ЧП)
Комментарии