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Приговор по делу блогера Лапшина огласят в четверг

19.07.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Арестованный в конце 2016 года в Минске блогер Александр Лапшин не признал себя виновным по предъявленным ему Бакинским судом обвинениям, но принес извинения азербайджанскому народу за причиненный моральный ущерб. Как ожидается, в четверг суд огласит приговор гражданину России и Израиля, включенному в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Приговор по делу блогера Лапшина огласят в четверг
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Защита блогера назвала обвинения в адрес блогера безосоновательными и просила суд оправдать Лапшина, которому прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Сам блогер заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается в том, что поехав поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации.

"Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями", — подчеркнул он.

Как ожидается, приговор суда будет оглашен в 10:00 утра 20 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду задержанный в Минске по запросу Баку гражданин России и Беларуси Александр Лапшин выступил в суде с последним словом.

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