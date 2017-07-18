Муляжи боеприпасов обнаружены на крыше склада в Барановичах

В Барановичах при проведении монтажных работ на крыше склада обнаружены муляжи боеприпасов, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГОВД Ольга Сакута.

19 июля в 12.08 в ГОВД поступило сообщение от диспетчера МЧС о том, что при проведении монтажных работ на крыше склада магазина на улице Советской найдена граната. На место выбыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 и следственно-оперативная группа. При проведении обследования на безопасное расстояние от места происшествия были отведены 15 работников монтажной организации.

Помимо гранаты специалисты обнаружили также восемь мин трех видов — все боеприпасы оказались муляжами. Они уничтожены.