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Муляжи боеприпасов обнаружены на крыше склада в Барановичах
В Барановичах при проведении монтажных работ на крыше склада обнаружены муляжи боеприпасов,
19 июля в 12.08 в ГОВД поступило сообщение от диспетчера МЧС о том, что при проведении монтажных работ на крыше склада магазина на улице Советской найдена граната. На место выбыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 и следственно-оперативная группа. При проведении обследования на безопасное расстояние от места происшествия были отведены 15 работников монтажной организации.
Помимо гранаты специалисты обнаружили также восемь мин трех видов — все боеприпасы оказались муляжами. Они уничтожены.
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При проведении обследования на безопасное расстояние от места происшествия были отведены 15 работников монтажной организации.
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Архив (ЧП)
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