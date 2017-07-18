Пожар на рынке в Орше: огнем уничтожены 12 павильонов с товарами

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Пожаром на рынке в Орше были повреждены 12 торговых павильонов вместе с оборудованием и товарами, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.

Информация о возгорании на территории рынка, расположенного на улице Народной районного центра, поступила спасателям в 15:50 среды 19 июля.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение торговых павильонов", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что данный рынок открыт для покупателей до 15:00, поэтому на момент возгорания на нем людей не было. Спасатели за девять минут локализовали пожар, а спустя 15 минут – ликвидировали.

В результате возгорания в 12 павильонах были повреждены не только обшивка и кровля, но находившиеся внутри торговое оборудование, а также товары.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. По предварительной версии, рынок мог загореться из-за проведения на его территории сварочных работ.