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Пожар на рынке в Орше: огнем уничтожены 12 павильонов с товарами
19.07.2017 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл – Sputnik. Пожаром на рынке в Орше были повреждены 12 торговых павильонов вместе с оборудованием и товарами, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
Информация о возгорании на территории рынка, расположенного на улице Народной районного центра, поступила спасателям в 15:50 среды 19 июля.
"По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение торговых павильонов", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что данный рынок открыт для покупателей до 15:00, поэтому на момент возгорания на нем людей не было. Спасатели за девять минут локализовали пожар, а спустя 15 минут – ликвидировали.
В результате возгорания в 12 павильонах были повреждены не только обшивка и кровля, но находившиеся внутри торговое оборудование, а также товары.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. По предварительной версии, рынок мог загореться из-за проведения на его территории сварочных работ.
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Рынок в райцентре мог загореться из-за проведения на его территории сварочных работ.
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