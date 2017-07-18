ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар на рынке в Орше: огнем уничтожены 12 павильонов с товарами

19.07.2017 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Пожаром на рынке в Орше были повреждены 12 торговых павильонов вместе с оборудованием и товарами, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.

Пожар на рынке в Орше: огнем уничтожены 12 павильонов с товарами
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Rescue Wing firefighters
Спасатель погиб в Беларуси во время взрыва газа

Информация о возгорании на территории рынка, расположенного на улице Народной районного центра, поступила спасателям в 15:50 среды 19 июля.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение торговых павильонов", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что данный рынок открыт для покупателей до 15:00, поэтому на момент возгорания на нем людей не было. Спасатели за девять минут локализовали пожар, а спустя 15 минут – ликвидировали.

В результате возгорания в 12 павильонах были повреждены не только обшивка и кровля, но находившиеся внутри торговое оборудование, а также товары.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. По предварительной версии, рынок мог загореться из-за проведения на его территории сварочных работ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рынок в райцентре мог загореться из-за проведения на его территории сварочных работ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Муляжи боеприпасов обнаружены на крыше склада в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика