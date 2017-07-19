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В затопленном карьере в Гродно утонул 15-летний подросток
15-летний подросток утонул в затонувшем карьере в Гродно. Об этом
Юноша утонул в в затопленном карьере в Гродно по улице Домбровского. Сообщение об утонувшем мальчике поступило 19 июля в 14.02.
Сотрудники ОСВОД обнаружили в карьере тело утонувшего подростка.
Погибший учился в средней школе № 7 в Гродно.
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Погибший учился в средней школе № 7 в Гродно.
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Архив (ЧП)
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