В затопленном карьере в Гродно утонул 15-летний подросток

15-летний подросток утонул в затонувшем карьере в Гродно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Юноша утонул в в затопленном карьере в Гродно по улице Домбровского. Сообщение об утонувшем мальчике поступило 19 июля в 14.02.

Сотрудники ОСВОД обнаружили в карьере тело утонувшего подростка.

Погибший учился в средней школе № 7 в Гродно.