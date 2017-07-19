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В затопленном карьере в Гродно утонул 15-летний подросток

20.07.2017 07:32 — ЧП | Tut.by  
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15-летний подросток утонул в затонувшем карьере в Гродно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Юноша утонул в в затопленном карьере в Гродно по улице Домбровского. Сообщение об утонувшем мальчике поступило 19 июля в 14.02.

Сотрудники ОСВОД обнаружили в карьере тело утонувшего подростка.

Погибший учился в средней школе № 7 в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Погибший учился в средней школе № 7 в Гродно.

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