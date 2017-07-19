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Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке
Легкомоторный самолет Cessna 206 совершил аварийную посадку на автомагистраль в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта Брукхейвен и направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета возникла техническая неисправность, в связи с чем пилот принял решение посадить самолет.
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Во время полета возникла техническая неисправность, в связи с чем пилот принял решение посадить самолет.
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Архив (ЧП)
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