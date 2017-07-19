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Восемь человек, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кыргызстане

20.07.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Два минивэна и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Бишкек — Ош, в результате погибли восемь человек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла в четверг утром на 460-м километре трассы. Столкнулись грузовой MAN, а также Honda Odissey и Honda Stepwgn. Всего в автомобилях-участниках ДТП находились 17 человек.

В результате аварии погибли восемь человек, находившихся в салоне Stepwgn: четверо мужчин, три женщины и пятилетняя девочка. Их личности устанавливаются. Три человека были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Автодорога Бишкек — Оз единственное связывающее звено между северными и южными районами Кыргызстана. Трасса протяженностью 600 километров проложена по горным серпантинам на высоте более трех километров над уровнем моря.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на трассе, которая является единственным звеном, связывающим две части страны.

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