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Новые подробности смертельного ДТП под Курском

20.07.2017 08:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. По факту аварии на автодороге Курск — Золотухино, в которой погиб один взрослый и четверо детей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Новые подробности смертельного ДТП под Курском
© Sputnik Наталья Селиверстова
ДТП в Курской области унесло жизни пяти человек, среди которых дети

Страшное ДТП произошло у деревни Щетинка Курского района: водитель автомобиля "Пежо", выполняя разворот, не справился с управлением, пересек двойную сплошную полосу и столкнулся на встречной полосе с автомобилем "Фольксваген". Пять пассажиров "Пежо", большинство из которых дети, погибли на месте, еще четверо, в том числе и ребенок, были доставлены в больницу. Водитель и двое пассажиров "Фольксвагена" также в больнице. Трое из госпитализированных взрослых, по информации медиков, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным ГУ МВД по Курской области, одна из двух столкнувшихся легковых машин была переполнена: в "Пежо" ехало 10 человек, в "Фольксвагене" — трое.

Для работ на месте ДТП были привлечены 44 человека и 15 единиц техники. На данный момент аварийно-спасательные работы были завершены, проводятся следственные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Трое взрослых из восьми пострадавших в ДТП, которое произошло вечером в среду в Курской области, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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