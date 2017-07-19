В Орше сгорело имущество в 12 павильонах на местном рынке

В Орше днем 19 июля произошел пожар на рынке, расположенном на улице Народной. Открытое горение наблюдалось на площади 48 квадратных метров, огонь бушевал в 12-ти торговых павильонах, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Рынок работает с 9.00 до 15.00, пожар произошел позже — около четырех часов дня, поэтому посетителей возле торговых объектов в этот момент не было.

Спасатели ликвидировали пожар за 15 минут. В 12-ти павильонах огонь повредил кровлю, обшивку стен, торговое оборудование и имущество. Никто не пострадал.

Причину пожара устанавливают. Одна из версий — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. По предварительным сведениям, в одном из павильонов проводили сварочные работы.