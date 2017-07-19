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В Орше сгорело имущество в 12 павильонах на местном рынке
В Орше днем 19 июля произошел пожар на рынке, расположенном на улице Народной. Открытое горение наблюдалось на площади 48 квадратных метров, огонь бушевал в 12-ти торговых павильонах,
Рынок работает с 9.00 до 15.00, пожар произошел позже — около четырех часов дня, поэтому посетителей возле торговых объектов в этот момент не было.
Спасатели ликвидировали пожар за 15 минут. В 12-ти павильонах огонь повредил кровлю, обшивку стен, торговое оборудование и имущество. Никто не пострадал.
Причину пожара устанавливают. Одна из версий — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. По предварительным сведениям, в одном из павильонов проводили сварочные работы.
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По предварительным сведениям, в одном из павильонов проводили сварочные работы.
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Архив (ЧП)
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