19-летнему парню из Мачулищ грозит четыре года за грабеж: он отобрал два рубля у школьника

В Мачулищах милиция задержала 19-летнего парня, отобравшего деньги у подростка. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 18 июля. В милицию обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Сосновой ее 13-летнего сына ограбили. Неизвестный забрал у мальчика 2 рубля.

Грабителем оказался 19-летний безработный.

Парень задержан, два рубля у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 (Грабеж) Уголовного кодекса Беларуси. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.