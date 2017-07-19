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19-летнему парню из Мачулищ грозит четыре года за грабеж: он отобрал два рубля у школьника
В Мачулищах милиция задержала 19-летнего парня, отобравшего деньги у подростка. Возбуждено уголовное дело,
Инцидент произошел 18 июля. В милицию обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Сосновой ее 13-летнего сына ограбили. Неизвестный забрал у мальчика 2 рубля.
Грабителем оказался 19-летний безработный.
Парень задержан, два рубля у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 (Грабеж) Уголовного кодекса Беларуси. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.
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Парень задержан, два рубля у него изъяли.
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Архив (ЧП)
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