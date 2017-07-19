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19-летнему парню из Мачулищ грозит четыре года за грабеж: он отобрал два рубля у школьника

20.07.2017 09:48 — ЧП | Tut.by  
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В Мачулищах милиция задержала 19-летнего парня, отобравшего деньги у подростка. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 18 июля. В милицию обратилась женщина, которая рассказала, что на улице Сосновой ее 13-летнего сына ограбили. Неизвестный забрал у мальчика 2 рубля.

Грабителем оказался 19-летний безработный.

Парень задержан, два рубля у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 (Грабеж) Уголовного кодекса Беларуси. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

 
 
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