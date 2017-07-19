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Мужчина угнал Volkswagen Passat в Минске, попал в ДТП и вернул на место

20.07.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который подозревается в угоне легкового автомобиля Volkswagen Passat, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина угнал Volkswagen Passat в Минске, попал в ДТП и вернул на место
© Pixabay
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По информации правоохранителей, в среду 18 июля 38-летний неработающий мужчина похитил ключи от машины и угнал ее с парковки у дома №4 на улице Рокоссовского. 

"Автомашина обнаружена в тот же день сотрудниками ОГАИ Ленинского РУВД после ДТП в технически исправном состоянии по указанному адресу", – сообщили в ГУВД.

Подозреваемый в угоне был задержан, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон транспортного средства).

Угонщику в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Машину милиционеры нашли в тот же день на месте, где она ранее была припаркована.

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