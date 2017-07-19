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В Лунинецком районе на "Граните" горел БЕЛАЗ

20.07.2017 10:12 — ЧП | Tut.by  
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19 июля на территории предприятия «Гранит» горел погрузчик БЕЛАЗ-78231, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.


Фото: Belaz.by

Огонь уничтожил кабину транспортного средства и повредил моторный отсек. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания. По одной из версий пожар возник из-за нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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По одной из версий пожар возник из-за нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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