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В Лунинецком районе на "Граните" горел БЕЛАЗ
19 июля на территории предприятия «Гранит» горел погрузчик БЕЛАЗ-78231,
Огонь уничтожил кабину транспортного средства и повредил моторный отсек. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания. По одной из версий пожар возник из-за нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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По одной из версий пожар возник из-за нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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