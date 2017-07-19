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Суд приговорил блогера Лапшина к 3 годам

20.07.2017 10:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновным блогера Александра Лапшина и приговорил его к трем годам лишения свободы. 

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Гражданин России и Израиля, проживающий в Грузии, был включен в черный список за посещение без согласия Баку Нагорного Карабаха и задержан в Минске в конце 2016 года.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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В последнем слове гражданин России и Израиля, задержанный в Минске по запросу Баку, извинился перед народом Азербайджана, но вины своей не признал.

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