Учительница из США подарила школьнику секс на день рождения

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Американская учительница подарила ученику на 16-летие секс и за это села в тюрьму, написала газета Daily Mail .

Очередной секс-скандал разгорелся в американской школе: 27-летняя Эмили Лофинг завела роман со своим учеником и решила "подарить" ему интим на 16-летие.

Узнали ли о случившемся коллеги женщины или родители подростка, издание не сообщает, однако суд приговорил Лофинг к 90 дням заключения, из которых при условии хорошего поведения она может провести в тюрьме лишь 53.

От более сурового наказания замужнюю учительницу спас тот факт, что свой "подарок" она сделала уже после того, как подростку исполнилось 16 лет, то есть был достигнут возраст согласия.

В 2015-м более суровые сроки за "совращение" получили две американские учительницы Дженнифер Фихтер и Бриенна Алтис — за романы с подростками 16 и 17 лет суд приговорил их к тюремному заключению на срок 22 и 30 лет соответственно.