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На стройке в Минске обнаружили минометную мину

20.07.2017 11:12 — ЧП | Tut.by  
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Минометная мина была найдена при строительстве на улице Аэродромной в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мину нашли 19 июля в около 15.20 на строящемся объекте у дома 42 по улице Аэродромной. 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ.

Вывозом и уничтожением боеприпаса занималась саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз».

 
Теги: Минск
 
 
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81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ.

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