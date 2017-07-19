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На стройке в Минске обнаружили минометную мину
Минометная мина была найдена при строительстве на улице Аэродромной в Минске. Об этом
Мину нашли 19 июля в около 15.20 на строящемся объекте у дома 42 по улице Аэродромной. 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ.
Вывозом и уничтожением боеприпаса занималась саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз».
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81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ.
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