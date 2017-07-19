На стройке в Минске обнаружили минометную мину

Минометная мина была найдена при строительстве на улице Аэродромной в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мину нашли 19 июля в около 15.20 на строящемся объекте у дома 42 по улице Аэродромной. 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ.

Вывозом и уничтожением боеприпаса занималась саперно-пиротехническая группа СПБТ «Алмаз».