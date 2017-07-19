Еще одна жертва ДТП под Курском: в больнице умер младенец

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Медики сообщают о смерти еще одного ребенка после лобовой аварии, которая произошла накануне в Курском районе возле деревни щетинка. Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четверых детях.



© Фото: полиция Курской области Новые подробности смертельного ДТП под Курском

По информации ГАИ, водитель автомобиля Peugeot, в котором находилось 10 человек, выехал через двойную сплошную на встречку и врезался в автомобиль Volkswagen.Четыре человека — взрослый и трое детей — умерли на месте, еще одна двухлетняя девочка скончалась в больнице в среду вечером. В четверг врачи сообщили о смерти месячного ребенка.

Медики констатируют, что в больнице в тяжелом состоянии находятся состоянии: взрослые в возрасте 25-28 лет подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. У них диагностирована большая кровопотеря и в ближайшее время пострадавшие будут прооперированы. В реанимации также в крайне тяжелом состоянии находится и трехгодовалый ребенок.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.