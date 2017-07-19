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КамАЗ сгорел на дороге в Минском районе

20.07.2017 12:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Водитель грузового автомобиля КамАЗ получил ожоги и был доставлен в больницу после тушения возгорания в грузовике, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МЧС Беларуси.

КамАЗ сгорел на дороге в Минском районе
© Фото: МЧС Беларуси
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Инцидент произошел накануне около 17:00 на автодороге, расположенной вблизи деревни Лусково.

"Когда к месту вызова прибыли спасатели, горела кабина грузового автомобиля", – сказали в МЧС.

Возгорание сотрудниками МЧС было локализовано, а затем ликвидировано. На пожаре ожоги получил 42-летний водитель КамАЗа – он до прибытия спасателей пытался самостоятельно справиться с огнем. Бригадой скорой мужчина был доставлен в больницу, где медики у него диагностировали повреждения 7% тела.

В настоящее время причина возгорания автомобиля устанавливается, в качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают короткое замыкание проводки.

 
Теги: Минск
 
 
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Бригадой скорой водитель был доставлен в учреждение здравоохранения, где медики у него диагностировали повреждения 7% тела.

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