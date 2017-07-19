КамАЗ сгорел на дороге в Минском районе

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Водитель грузового автомобиля КамАЗ получил ожоги и был доставлен в больницу после тушения возгорания в грузовике, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МЧС Беларуси.



© Фото: МЧС Беларуси Пожар на рынке в Орше: огнем уничтожены 12 павильонов с товарами

Инцидент произошел накануне около 17:00 на автодороге, расположенной вблизи деревни Лусково.

"Когда к месту вызова прибыли спасатели, горела кабина грузового автомобиля", – сказали в МЧС.

Возгорание сотрудниками МЧС было локализовано, а затем ликвидировано. На пожаре ожоги получил 42-летний водитель КамАЗа – он до прибытия спасателей пытался самостоятельно справиться с огнем. Бригадой скорой мужчина был доставлен в больницу, где медики у него диагностировали повреждения 7% тела.

В настоящее время причина возгорания автомобиля устанавливается, в качестве версии возникновения огня в МЧС рассматривают короткое замыкание проводки.