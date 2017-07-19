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Рыбак в Малоритском районе вытащил спиннингом из озера обрез

20.07.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Рыболов вытащил спиннингом из одного из водоемов Малоритского района мешок, в котором находился обрез охотничьего ружья, сообщил портал "Виртуальный Брест" со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Рыбак в Малоритском районе вытащил спиннингом из озера обрез
© Flickr/ Richard Elzey
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Неожиданный улов попался 52-летнему мужчине накануне вечером в озере возле объездной дороги.

Как сообщает ресурс, обрез находился в полиэтиленовом мешке. Следственно-оперативная группа установила, что ружье одноствольное, 20-го калибра, на нем имеются значительные следы коррозии.

В отношении найденного оружия была назначена баллистическая экспертиза, чтобы определить, пригоден ли обрез для стрельбы, а также из какого ружья он был сделан.

В настоящее время по факту обнаружения рыбаком огнестрельного оружия Малоритский РОВД проводит проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В отношении оружия назначили баллистическую экспертизу, чтобы установить, годен ли он для стрельбы.

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